У Німеччині зіткнулися потяги, постраждали щонайменше 40 людей

У Німеччині у місті Мербуш біля Дюссельдорфа зіткнулися пасажирський і вантажний потяги. За попередніми даними, постраждали щонайменше 40 людей.

Про це повідомляє BBC.

Derzeit scheint die Lage den Umständen entsprechend ruhig zu sein. Die Feuerwehr hat Kontakt zu den Personen im Zug. pic.twitter.com/LgbRhcQZD3 — Feuerwehr Meerbusch (@FWMeerbusch) December 5, 2017

"На даний момент ситуація виглядає спокійною за обставинами. Пожежна служба контактує з людьми на поїзді", - йдеться у повідомленні пожежної служби Мербуша.

Unsere Einsatzkräfte sind im Bereich der Unfallstelle eingetroffen. Derzeit wird die Lage sondiert und mit den anderen Hilfsorganisationen koordiniert. Die Verdorgung der Personen im Zug genießt hohe Priorität. Weitere Infos folgen. Die @Fw_Kaarst ist ebenfalls im Einsatz. pic.twitter.com/eYRVjjZWkR — Feuerwehr Meerbusch (@FWMeerbusch) December 5, 2017

Зазначається, що на місце аварії приїхали машини екстрених служб, вони допомагають виводити людей з потягу і надають їм допомогу.

Інформації про причину зіткнення наразі немає.