У Німеччині зіткнулися потяги, постраждали щонайменше 40 людей

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Вівторок, 5 грудня 2017, 22:38

У Німеччині у місті Мербуш біля Дюссельдорфа зіткнулися пасажирський і вантажний потяги. За попередніми даними, постраждали щонайменше 40 людей.

Про це повідомляє BBC.

"На даний момент ситуація виглядає спокійною за обставинами. Пожежна служба контактує з людьми на поїзді", - йдеться у повідомленні пожежної служби Мербуша.

Зазначається, що на місце аварії приїхали машини екстрених служб, вони допомагають виводити людей з потягу і надають їм допомогу.

Інформації про причину зіткнення наразі немає.

Теми: Німеччина аварія
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