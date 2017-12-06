ООН призупиняє продовольчу допомогу жителям Донбасу

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Середа, 6 грудня 2017, 00:54

Всесвітня продовольча програма (ВПП), яка є підрозділом ООН, призупинить надання допомоги жителям Сходу України.

Про це повідомляє DW з посиланням на Reuters.

Речник організації у вівторок, 5 грудня, заявив, що припинення постачання допомоги на Донбас у наступні 2 місяці пов'язане з браком фінансування ВПП.

За його словами, через проблеми з коштами для організації ставало дедалі складніше продовжувати реалізовувати свої програми в Україні.

Водночас речник наголосив, що "ВПП продовжуватиме свою діяльність в обмеженому режимі на Сході України щонайменше до середини 2018 року та буде й надалі стежити за ситуацією в країні".

Як відомо, раніше координатор системи ООН в Україні Ніл Вокер повідомив, що Україна займає перше місце в світі за кількостю жертв від вибухів мін і третє місце - за забрудненням території мінами.

Теми: Донбас ООН
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