Держдеп США закликає розрядити ситуацію з Саакашвілі

Держдеп США відстежує розвиток ситуації навколо спроби затримання Міхеіла Саакашвілі в Києві та закликає всі сторони уникати насильства.

Про це заявила речниця Державного департаменту Хезер Науерт, передає Укрінформ.

"Ми ретельно відстежуємо цю ситуацію. Ми перебуваємо в дуже тісному контакті з урядом України, але це не означає, що ми згодні з ними та абсолютно з усім, що вони роблять", - підкреслила Науерт.

"Ми також хотіли би закликати всі сторони уникати насильства та забезпечувати верховенство права й міжнародні зобов'язання України", - наголосила речниця.

Як відомо, раніше Луценко заявив, що впродовж найближчих 24 годин правоохоронці зроблять усе можливе, щоб екс-президент Грузії Міхеіл Саакашвілі отримав підозру.

5 грудня соратник екс-президента Грузії Давид Сакварелідзе заявив, що у квартирі лідера "Руху нових сил" Міхеіла Саакашвілі на вулиці Костьольній ламають двері і проводять обшук.

Пізніше адвокат Павло Богомазов, який був у квартирі Саакашвілі, повідомив, що його підопічному "озвучили підозру в сприянні поваленню державного режиму".

Саакашвілі у супроводі понад десятка осіб вивели з квартири.

Активісти заблокували автомобіль СБУ з екс-президентом Грузії.

В СБУ повідомили, що затримали Саакашвілі в рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 256 (Сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності – ред.) Кримінального кодексу України.

5 грудня в 13:39 прибічники Саакашвілі витягнули його з машини правоохоронців. Політик з натовпом рушив до стін українського парламенту.

Саакашвілі назвав обвинувачення українських силовиків фейковими, та заявив, що залишатиметься під Радою і вимагатиме відставки очільників ГПУ та СБУ та імпічменту президента.