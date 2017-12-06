Прокуратура показала не всі докази у справі Саакашвілі - Лисенко

Генеральна прокуратура показала ще не всі докази у справі лідера "Руху нових сил" Міхеіла Саакашвілі.

Про це заявив представник Генпрокуратури Андрій Лисенко в ефірі "Громадського радіо", передає "Інтерфакс-Україна".

"Ті купюри, які фігурували в цій відеозйомці, переписані ще до того, як їх передавали. Це один з доказів. Є письмові докази тих, хто доставляв ці гроші і передавав. Плюс, відеозйомка. Плюс ще докази, не оприлюднені. Вони є і у разі потреби вони будуть надані суду", - підкреслив Лисенко.

"Після цього суд прийме рішення про винесення вироку тим особам, які намагалися здійснити спробу повалення державної влади в Україні ", - наголосив представник Генпрокуратури.

Він додав, що Саакашвілі не вручали підозру, а тільки ознайомили з постановою про затримання.

Як відомо, під час брифінгу у вівторок Генеральна прокуратура оприлюднила запис начебто розмови екс-президента Грузії Міхаіла Саакашвілі і Сергія Курченка.

У понеділок правоохоронці арештували одного з лідерів "Руху нових сил" Міхеіла Саакашвілі, керівника Київського обласного осередку "РНС" Северіона Дангадзе.

Прокуратура стверджує, що він "за узгодженням з самим Саакашвілі, звернувся через довірену особу до Курченка, що переховується від правоохоронців у Москві, з пропозицією фінансування діяльності Саакашвілі в обмін на інтереси членів злочинного угрупування".

Як відомо, вранці 5 грудня соратник екс-президента Грузії Давид Сакварелідзе заявив, що у квартирі лідера "Руху нових сил" Міхеіла Саакашвілі на вулиці Костьольній ламають двері і проводять обшук.

Повідомлялося, що до Саакашвілі не пускають адвоката Руслана Чорнолуцького та народних депутатів.

Пізніше адвокат Павло Богомазов, який був у квартирі Саакашвілі, повідомив, що його підопічному "озвучили підозру в сприянні поваленню державного режиму".

Саакашвілі у супроводі понад десятка осіб вивели з квартири.

Активісти заблокували автомобіль СБУ з екс-президентом Грузії.

В СБУ повідомили, що затримали Саакашвілі в рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 256 (Сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності – ред.) Кримінального кодексу України.

5 грудня о 13:39 прибічники Саакашвілі витягнули його з машини правоохоронців. Політик з натовпом рушив до стін українського парламенту.

Прокуратура Києва розпочала кримінальне провадження за фактом перешкоджання народними депутатами України діям правоохоронців, які проводили затримання Міхеіла Саакашвілі.

Саакашвілі назвав обвинувачення українських силовиків фейковими, та заявив, що залишатиметься під Радою і вимагатиме відставки очільників ГПУ та СБУ та імпічменту президента.