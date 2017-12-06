У Путіна відповіли на запит Чийгоза про причини його звільнення

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Середа, 6 грудня 2017, 04:27

Адміністрація президента РФ Володимира Путіна не захотіла пояснювати обставини звільнення заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза.

Про це повідомляють "Крим.Реалії".

Запит у Кремль відправив адвокат Чийгоза Микола Полозов.

Як відомо, раніше кримськотатрський лідер Ільмі Умеров також відправив запит у РФ щодо умов свого звільнення.

У адміністрації президента Росії відмовились надавати інформацію.

29 листопада турецький телеканал Haberturk повідомив, що Туреччина обміняла Умерова та Чийгоза на двох росіян, яких звинувачують у шпигунстві.

25 жовтня засуджених окупантами Криму заступників голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерова та Ахтема Чийгоза видали Туреччині. Звідти вони вирушили в Україну.

До цього вони відмовилися писати прохання про помилування.

Теми: кримські татари політв'язні Крим Росія
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