Британська поліція попередила замах на Мей – ЗМІ
Спецслужби Великої Британії затримали двох ісламістів за підозрою у підготовці замаху на прем’єр-міністра країни Терезу Мей.
Про це повідомляє телеканал Sky News.
У вівторок, 5 грудня, голова контррозвідки MI5 Ендрю Паркер заявив про запобігання замаху на Мей.
За інформацією Sky News, "це останній із декількох терористичних планів, які були зірвані поліцією і MI5 цього року".
Поліція інформує, що ісламісти планували привести в дію саморобний вибуховий пристрій на Даунінг-стріт, а в метушні після вибуху зробити атаку і вбити Мей.
Затриманим висунули звинувачення в підготовці терористичних актів.
Газета The New Zealand Herald пише, що "двоє ісламістів мали намір підірвати саморобний вибуховий пристрій біля резиденції прем'єра, а потім зробити атаку, озброївшись ножами і поясами смертників".
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