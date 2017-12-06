Доба в АТО: 24 обстріли, постраждалих немає

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Середа, 6 грудня 2017, 06:15

За минулу добу, 5 грудня, бойовики 24 рази порушили перемир'я - жоден боєць ЗСУ не постраждав.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

"Попри те, що російсько-терористичні війська продовжують здійснювати обстріли позицій Збройних Сил України із заборонених у Мінську мінометів, ситуація в районі проведення АТО залишається контрольованою українською армією. Із настанням темної пори доби порушувати режим припинення вогню загарбники не припинили, проте, порівняно з останніми днями, дещо зменшили інтенсивність обстрілів", – йдеться у заяві.

На Луганському напрямку окупанти з мінометів різних калібрів вели вогонь по оборонних укріпленнях наших захисників біля Луганського, Зайцевого і Новолуганського.

З гранатометів і стрілецької зброї противник турбував захисників Кримського та Новотошківського.

На Донецькому напрямку ворог декілька разів із мінометів та гранатометів на Приазов’ї обстріляв оборонців Водяного, а зі стрілецької зброї – підступи до Старогнатівки.

У передмісті Авдіївки російські найманці порушували перемир’я з мінометів та гранатометів, у районі Богданівки ворог застосував озброєння БМП та гранатомети.

Теми: Донбас АТО
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