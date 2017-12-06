Поліція стверджує, що прихильники Саакашвілі провокували її

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Середа, 6 грудня 2017, 09:02

Під час розшуку Міхеіла Саакашвілі активісти провокували поліцію, заявляє відомство.

"Вранці на виконання доручення Генеральної прокуратури поліція та Служба безпеки України проводили заходи з розшуку та затримання Саакашвілі", – заявляє поліція.

"Активісти почали чинити супротив і провокувати правоохоронців. У результаті під Верховною Радою посилено наряди правоохоронців", – додає відомство Сергія Князєва.

Нікого з учасників акції не затримували, рапортує поліція.

Однак заявляє, що "внаслідок подій постраждали четверо правоохоронців".

Інформацію про потерпілих ще уточнюють.

Як відомо, о 6 ранку середи правоохоронці спробували штурмувати наметове містечко, але Саакашвілі перебрався до готелю "Київ".

З 9-ї ранку його чекають на допит, але він іти на нього не збирається.

Вранці 5 грудня працівники Служби безпеки України провели обшук у квартирі Саакашвілі в центрі Києва, лідеру партії "Рух нових сил" та екс-президенту Грузії вручили підозру та вивели його на вулицю.

Активісти заблокували машину СБУ з Саакашвілі, а згодом і витягли лідера РНС із авто, розбивши вікна.

Саакашвілі оголошено у розшук.

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Теми: Саакашвілі поліція
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