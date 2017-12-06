Луценко і Грицак прийдуть до Ради без Ситника й Холодницького

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Середа, 6 грудня 2017, 10:35

Голова Служби безпеки України Василь Грицак і генеральний прокурор Юрій Луценко прибудуть до Верховної Ради для звіту о 12:30 у середу.

Про це повідомив спікер Андрій Парубій, відкриваючи засідання 6 грудня, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Я сьогодні запросив керівника Служби безпеки України, а також генерального прокурора. Моя позиція полягає в тому, щоб до 12:00 розглянути законопроекти, які стоять на порядку денному, а о 12:30 заслухати Грицака й Луценка", – повідомив він.

Парубій додав, що керівники Національного антикорупційного бюро Артем Ситник і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький, яких також запрошено, відповіли йому, що перебувають у відрядженні.

Як відомо, Ситник і Холодницький перебувають у Вашингтоні, де проходить Глобальний форум із повернення активів.

Луценко 5 грудня вже приходив до Верховної Ради, де розповів, що лідера партії "Рух нових сил" Міхеіла Саакашвілі затримали через те, що він нібито домовлявся з утікачем Сергієм Курченком про фінансування акції протесту. На доказ він навів записи розмов.

А минулого тижня вибухнув скандал довкола НАБУ. агента бюро затримали нібито за передачу хабара першому заступнику голови Державної міграційної служби Діні Пімаховій.

НАБУ заявило, що її детектив не пропонував хабар, а проводив спецоперацію з викриття корупційної схеми, а СБУ, ведучи прослуховування для бюро, завербувала Пімахову для тиску на детективів.

Луценко назвав методи НАБУ неприпустимими, детективів НАБУ обраними без конкурсу, а техніку, яку вони використовують, – незаконною.

Посол України у США сподівався помирити НАБУ, САП та Генпрокуратуру у Вашингтоні.

Луценко просив викликати керівництво НАБУ з Вашингтона для доповіді у ВР.

Теми: Верховна Рада Саакашвілі Генпрокуратура СБУ
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