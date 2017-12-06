МВС каже, що під час штурму більше постраждали силовики

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Середа, 6 грудня 2017, 10:52

Міністерство внутрішніх справ заявляє, що під Верховною Радою вранці 6 грудня постраждало 11 правоохоронців та 2 цивільних.

Про це інформує Twitter МВС.  

"В результаті інциденту під Верховною Радою постраждало одинадцять правоохоронців та двоє цивільних осіб", – йдеться у повідомленні.

Як відомо, о 6 ранку середи правоохоронці спробували штурмувати наметове містечко, в якому ночували прихильники Міхеіла Саакашвілі. Щонайменше одному з них травмували голову.

Поліція заявила, що активісти нібито чинили спротив і провокували правоохоронців.

Поліцейські та працівники СБУ хотіли затримати Саакашвілі, якого оголосили в розшук, але лідер РНС перемістився до готелю "Київ".

Вранці 5 грудня працівники Служби безпеки України провели обшук у квартирі Саакашвілі в центрі Києва, лідера партії "Рух нових сил" та екс-президента Грузії затримали.

Однак активісти заблокували машину СБУ з Саакашвілі, а згодом і витягли лідера РНС із авто, розбивши вікна.

Відтоді Саакашвілі перебуває на свободі. У середу вранці він повернувся під Верховну Раду і заявив, що готовий дати свідчення слідчим у наметовому містечку.

Олена Рощенко, УП
Теми: МВС акції Саакашвілі
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