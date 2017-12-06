Геращенко просить Кабмін розпочати виплату пенсій у 2 селах прифронтової зони

Перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко закликає Кабмін відновити виплату пенсій і соцвиплат у двох селах Донецької області – Травневе і Гладосове.

Про це вона заявила з трибуни парламенту 6 грудня.

"Збройні сили України тиждень тому в рамках Мінських угод звільнили два села, які знаходилися в "сірій зоні", – Травневе і Гладосове. Орки в той же день, коли наші ЗСУ звільнили ці села, перебили там газопровід, перебили там електрику, і сьогодні наші всі цивільні служби відповідні проводять там ремонтні роботи", - сказала Геращенко.

Вона закликала нардепів підтримати її у проханні до Кабміну щодо відновлення виплат жителям, які "не отримували 3 роки пенсій і соцвиплат, бо були у сірій зоні".

"Звертаюся від імені всіх народних депутатів до Кабінету міністрів з проханням терміново включити в перелік тих населених пунктів, які знаходяться під контролем української влади, два населених пункти – Травневе і Гладосове – і негайно відновити там виплати пенсій і соціальних виплат", - сказала Геращенко.

Вона закликала Кабмін почати виплати до Нового року.

Як відомо, Генштаб ЗСУ заявляє, що українські військові не звільняли Травневе і Гладосове, оскільки вони і так розташовувались на підконтрольній Україні території.

Офіцер Генштабу ЗСУ Владислав Волошин пояснював, що підрозділи ЗСУ, згідно з Мінськими домовленостями, можуть на підконтрольній собі території проводити будь-які дії щодо "зміни тактичного положення, щодо передислокації одних та інших підрозділів".

Як відомо, у березні 2015 року Верховна Рада визначила перелік населених пунктів і районів, на які поширюватиметься закон про особливе самоврядування на Донбасі.

За цим законом, села Травневе і Гладосове підконтрольні Україні.