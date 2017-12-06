Поліція може відкрити провадження за ранкові події у наметовому містечку

Нацполіція вирішує питання про відкриття кримінального провадження за фактом побиття поліцейських під час ранкових подій у наметовому містечку під Верховною Радою.

Про це "Українській правді" повідомив речник Національної поліції Ярослав Тракало.

"Вирішується питання про внесення до ЄРДР відомостей за ч. 2 ст 345 (умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу чи його близьким родичам побоїв, легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень) ККУ", - сказав він.

За словами Тракала, під час ранкових подій біля парламенту постраждали 14 поліцейських.

"У поліцейських подекуди дуже важкі травми – і струс мозку, і переломи, і закриті черепно-мозкові травми. Постраждалі госпіталізовані. Також постраждали 2 цивільних. Ці всі данні офіційно зареєстровані по 103", - сказав Тракало.

Він також заперечив, що наметове містечко брали штурмом.

"Було проведення заходів на виконання доручення Генпрокуратури по розшуку та затриманню громадянина Саакашвілі. Поліція зайшла без спецзасобів. Це не був штурм. Так, у них були кийки. Вони зайшли на територію, яка є вільно доступною для всіх громадян, тим більше для поліції, обов'язком якої є захист як мирних мітингувальників, так і пересічних перехожих", - сказав речник поліції.

За його словами, на поліцію напали мешканці табору.

"На поліцію кидались з сокирою і бензопилами. Це недопустимо. Усі ці факти задокументовані, і винні понесуть покарання, згідно з законом", - сказав Тракало.

Він додав, що у поліції достатньо сил і засобів для виконання поставлених завдань.

"І в даному випадку – завдання стояло як розшук і затримання громадянина, якому ГПУ хоче вручити підозру", - сказав речник поліції.

Він запевнив, що правоохоронці не будуть розганяти мирні акції протесту.

"Але забезпечити правопорядок і публічну безпеку біля будинку парламенту в центрі столиці – це не лише право, а й обов'язок поліції, який вона буде виконувати", - підсумував Тракало.

Як відомо, о 6 ранку 6 грудня правоохоронці спробували штурмувати наметове містечко, але Саакашвілі перебрався до готелю "Київ".

З 9-ї ранку його чекають на допит, але він іти на нього не збирається, натомість покликав слідчих у наметове містечко.

Вранці 5 грудня працівники Служби безпеки України провели обшук у квартирі Саакашвілі в центрі Києва, лідера партії "Рух нових сил" та екс-президента Грузії затримали.

Однак активісти заблокували машину СБУ з Саакашвілі, а згодом і витягли лідера РНС із авто, розбивши вікна.

Саакашвілі оголосили у розшук.

Вранці 6 грудня екс-президент Грузії прийшов під Верховну Раду, де анонсував вечірнє віче.

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