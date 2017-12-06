Порошенко про Саакашвілі: У Москві не шкодують ні сил, ні грошей

Президент Петро Порошенко заявляє, що влада поважає право громадян на мирний протест, але даватиме рішучу відсіч усім спробам дестабілізувати ситуацію у країні.

Про це він сказав під час урочистостей з нагоди Дня ВСУ 6 грудня у Львівській області.

"Армія не для того тримає фронт, щоби ворог орудував у глибокому тилу. Ми даємо подібним справам відсіч. І я відчуваю підтримку суспільства", - сказав Порошенко.

Він додав, що оскільки українська армія успішно тримають оборону на сході країни, то Москва робить ставку на, те щоб "бити в спину, підривати зсередини, дестабілізувати ситуацію у країні".

"У Москві не шкодують сил. І грошей у них кури не клюють. І прізвища тут ні до чого. Думав, що мене важко чимось здивувати. Але те, що вчора побачила і почула вся країна, приголомшило і шокувало всіх", - сказав Порошенко.

Він подякував СБУ та ГПУ за професійну роботу "з захисту національних інтересів та державності".

"Що радує, що український народ – ще до наших силовиків – профінансовану з Москви гоп-компанію розкусив ще раніше, і тому проігнорував той табір під Верховною Радою", - сказав глава державі.

"Президент і уряд поважають право людей на митний протест. Це надзвичайно важливо, щоб це право людей було захищене. І ми (це – ред.) демонстрували протягом останніх тижнів, хоча організатори насправді жадали крові, всілякою силою провокували силовиків. І дуже важливо, що вони не піддалися на провокації", - додав Порошенко.

За його словами, на терплячість силовиків організатори акцій навіть скаржилися до РФ.

"На терплячість наших правоохоронних органів, вони – як випливає з перехоплених розмов з Москвою, – навіть до тієї Москви скаржились", - підсумував Порошенко.