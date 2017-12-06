В СБУ розповіли свою версію подій щодо спецоперації НАБУ в ДМС

Голова Служби безпеки України Василь Грицак запевняє, що його відомство нормально співпрацює з усіма суб'єктами оперативно-розшукової діяльності.

Про це він сказав 6 грудня, звітуючи перед Верховною Радою.

Грицак зокрема поінформував народних депутатів подробиці голосної операції щодо детективів Національного антикорупційного бюро.

"26 вересня 2017 року до Служби безпеки із заявою про вчинення злочину звернулася перший заступник голови Державної міграційної служби Діна Пімахова за фактом провокування її до отримання неправомірної вигоди громадянином Тітєнковим С.О. Тобто вчинення злочину за статтею 369 КК України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі)", – розповів глава СБУ.

Грицак пояснив, що далі за процедурою, оскільки такий злочин не відноситься до підслідності СБУ, матеріали 27 вересня було передано до прокуратури, яка внесла провадження в ЄРДР.

За його словами, 28 вересня органом досудового розслідування в апеляційному суді було отримано санкції на проведення щодо Тітєнкова негласних слідчо-розшукових дій: зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, спостереження за особою.

"У процесі роботи над цією справою було дійсно зафіксовано, що готувалося давання хабаря. І лиш в день затримання тобто 29 листопада до ЄРДР була внесена ще одна кваліфікуюча ознака – 370 ч.2 – провокування давання хабаря", – заявляє Грицак.

Він підтвердив, що в рамках слідчих дій було вилучено багато матеріалів з обмеженим доступом та велику спеціальних технічних засобів, "походження яких встановлюється".

"Не можу давати оцінку діяльності колег з інших правоохоронних органів, бо вони так само займаються протидією злочинності, але зазначаю, що в нас доволі нормальна робоча взаємодія як із НАБУ, так і з ГПУ з МВС та іншими суб'єктами оперативно-розшукової діяльності", – зазначив Грицак.

Він запевнив, що у вказаній справі СБУ "в рамках виконання доручень Генпрокуратури, яка веде розслідування, буде надавати оцінку і сприяти розслідуванню".

"В цілому ж я переконаний, що і НАБУ й інші новостворені органи мають право на життя. Ми будемо робити все, щоб співпрацювати далі разом", – заявив також Грицак.

Про затримання на хабарі агента НАБУ, зрив спецоперації і конфлікт між ГПУ і НАБУ читайте у матеріалі УП "Агенти під ударом. Як розвивалась і чим закінчиться чергова атака на НАБУ"