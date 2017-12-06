Соболєва хочуть зняти з комітету

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Середа, 6 грудня 2017, 14:00

10 депутатів антикорупційного комітету вимагають відкликання Єгора Соболєва з посади голови комітету.

Відповідну заяву на ім'я Єгора Соболєва підписали 10 депутатів.

Згідно з документом, депутати просять включити в порядок денний засідання цього комітету 6 грудня "про відкликання Соболєва з посади голови комітету ВР з питань запобігання і протидії корупції".

Документ підписали депутати Савчук, Матейченко, Ричкова, Ланьо, Артошенко, Немировський, Буглак.

 

Раніше Соболєв заявляв, що нардепи від "Блоку Петра Порошенка" та "Народного фронту" збирають підписи, щоб звільнити його з посади голови парламентського комітету з протидії корупції.

"Взагалі мені цим погрожують з весни. Але зараз підготовка активізувалася. Колеги по комітету, делеговані до нас "Блоком Петра Порошенка" та "Народним фронтом", розповіли, що їх примушують поставити підписи під зверненням до Парламенту з проханням призначити іншого голову", - говорив він.

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