До кінця дня Саакашвілі автоматично стане підозрюваним – ГПУ

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Середа, 6 грудня 2017, 14:08

Оскільки на місце проживання та адвокату Міхеіла Саакашвілі надіслано повідомлення про підозра, до кінця середи екс-президент Грузії отримає статус підозрюваного.

Про це 6 грудня повідомив у Верховній Раді генеральний прокурор Юрій Луценко.

Як відомо, правоохоронці направили екс-президенту Грузії підозру на його адресу проживання. Також його оголошено розшук.

Саакашвілі інкримінують: замах на злочин; злочин, вчинений групою осіб за попередньою змовою; сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності, вчинені службовою особою або повторно.

З 9-ї ранку середи Саакашвілі чекають на допит, але він іти на нього не збирається.

Напередодні ввечері Генпрокуратура передала голові Національної поліції постанову про оголошення Саакашвілі у розшук, хоча він тоді перебував під Верховною Радою.

Вранці 5 грудня працівники Служби безпеки України провели обшук у квартирі Саакашвілі в центрі Києва. Затриманого лідера партії "Рух нових сил" та екс-президента Грузії намагались вивезти.

Активісти заблокували машину СБУ з Саакашвілі, а згодом і витягли лідера РНС із авто, розбивши вікна.

Згодом генпрокурор Юрій Луценко заявив, що Міхеіл Саакашвілі нібито домовлявся з поплічником Віктора Януковича Сергієм Курченком про співпрацю і фінансування акції протесту. Генпрокурор навіть продемонстрував записи розмов.

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Євген Кізілов, УП

Теми: Генпрокуратура Луценко Саакашвілі
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