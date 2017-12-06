Путін про нове президентство: Найближчим часом вирішу

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Середа, 6 грудня 2017, 14:29

Президент Росії Володимир Путін пообіцяв найближчим часом прийняти рішення з приводу участі у виборах президента РФ в 2018 році.

Про це він сказав у середу, повідомляє російське агентство "ТАСС".

"Я розумію, що це рішення має бути прийнято найближчим часом, і воно буде прийнято найближчим часом", - сказав Путін.

Раніше повідомлялося, що Путін може заявити про свою участь в президентських виборах в другій декаді грудня.

Зазначалося, що на п'ятницю 15 грудня призначено пленарне засідання Ради Федерації. 

Це незвичайний день для СФ, традиційно засідання проходять по середах. На початку грудня російські чиновники говорили, що Кремль поставив передвладою на місцях завдання провести вибори 2018 року "без скандалів іпорушень".

Повідомлялося, що прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв не буде конкурентом Путіну на президентських виборах.

Вибори президента Росії пройдуть в березні 2018 року.

Як відомо, про намір брати участь в них оголосили співзасновник партії "Яблуко" Григорій Явлінський, журналістка Ксенія Собчак та ще дві телеведучі – Анфіса Чехова та Катя Гордон, порнозірка Олена Бєркова та головний комуніст Росії Геннадій Зюганов.

Теми: Путін Росія вибори
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