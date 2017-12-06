Луценко не знає про американських фахівців у структурі НАБУ

Генеральний прокурор Юрій Луценко не знає, чи працюють американські фахівці з детективами Національного антикорупційного бюро України.

Про це він сказав у Верховній Раді, відповідаючи на запитання народних депутатів.

"У моїй співпраці з Федеральним бюро розслідувань… я ні разу не чув про їхні наміри мати будь-яких впроваджених працівників штатно чи позаштатно в наших правоохоронних органах", – заявив Луценко

За його словами, "нещодавня заява і Держдепу, і ФБР, говорять про те, що вони не мають ніяких акцій чи операцій на територій України".

"Я практично впевнений, що вони не мають і впроваджених працівників у лави НАБУ, але є одна проблема: генеральний прокурор України не має можливості витребовувати на вивчення на предмет законності будь-які справи НАБУ", – сказав генпрокурор.

"Тому достеменно вам сказати може САП або аудит, який вам належить створити", – додав він.

Раніше Державний департамент США повідомив, що фахівці правоохоронних органів США працюють у структурі Національного антикорупційного бюро України.