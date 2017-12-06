В Іспанії затримали групу українців-підпільників

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Середа, 6 грудня 2017, 15:41

Правоохоронці Іспанії затримали 7 громадян України, що працювали на підпільній тютюновій фабриці.

Про це повідомляється на сайті Державної прикордонної служби України.

"Учора, 5 грудня, в районі одного з міст іспанської провінції Гранада правоохоронці, в тому числі представник Держприкордонслужби України, виявили нелегальну фабрику з виробництва тютюнових виробів. На ній затримали організатора, а також громадян Португалії, Іспанії та 7 громадян України", - розповідають у ДПСУ.

За даними служби, в результаті реалізації спільного плану дій українських прикордонників й іспанських правоохоронців був встановлений основний організатор незаконного виробництва - іноземний громадянин, а також його пособник, громадянин України. Останній залучав до злочинної діяльності своїх співвітчизників.

Під час проведення слідчих дій було вилучено устаткування для виробництва 2 млн сигарет на добу, 200 ящиків тютюнових виробів та сировину для виробництва ще близько 3 тисяч ящиків.

Триває досудове слідство.

 
 

Українська правда
Теми: Іспанія Прикордонна служба
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