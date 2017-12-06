Під Радою затримали "псевдожурналіста", що дістав ножа - МВС

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Середа, 6 грудня 2017, 16:22

Під час мітингу під Верховною Радою у вівторок поліція затримала чоловіка, що дістав у натовпі ножа.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав директор департаменту з комунікацій МВС Артем Шевченко.

За його словами, затриманий чоловік – Ігор Рудич – є "псевдожурналістом". Під час затримання він встиг викинути ніж і почав викрикувати, що він журналіст. Шевченко також оприлюднив відео затримання.  

"Шановні журналісти, висвітлюючи буремні події на вулицях ніколи не робіть так як цей правопорушник і псевдожурналіст: взяв із собою ніж, дістав його, хотів застосувати, а коли підлеглі Юрій Зозуля його законно, але жорстко почали затримувати - скинув і почав волати "У мєня нєт ножа, я журналіст!", - написав він.

Шевченко додав, що журналістам варто "максимально позначати себе під час роботи на вулицях у таких ситуаціях (яскраві жилети, прес-карти на видному місці тощо) і дбати про власну безпеку також".

"Правоохоронці чітко орієнтовані на те, щоб не завдавати шкоди журналістам, але під час динамічного розвитку подій, під час пересування підрозділів, у колотнечі протистояння - може трапитися всяке. Пильнуйте і себе, і колег", - написав він.

На своїй сторінці у Facebook Рудич написав: "Я намагався показати поліцаям своє це посвідчення, але так стяжку на руку наділи, що сльози текли. Звісно, я не міг витягнути цю посвідку. Поряд стояла побита пані з забитою спиною ще з того Майдану! Нас катували стяжкою пару годин".

Українська правда
Теми: Верховна Рада мітинги Саакашвілі
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