Плівки Луценка віддадуть на експертизу – адвокат Саакашвілі

Оприлюднені генпрокурором аудіо- та відеозаписи начебто розмови екс-президента Грузії Міхеіла Саакашвілі і Сергія Курченка, де Саакашвілі начебто домовляється з ним про співпрацю, віддадуть на експертизу.

Про це сказав один з адвокатів Саакашвілі Павло Богомазов у коментарі "Українській правді".

Він пояснив, що передати матеріали на експертизу можна лише тоді, коли захист отримає доступ до оригіналів аудіо- та відеозаписів.

"Я знаю Северіона Дангадзе. Це не його голос. Принаймні, місцями точно не його голос", - сказав Богомазов.

За його словами, адвокати уже попросили слідчих надати їм доступ до цих матеріалів.

"Захисники подали клопотання про ознайомлення з матеріалами справи, і слідчі прокуратури повинні надати доступ. Станом на зараз доступу ніхто не надав. Тільки в останній момент сьогодні перед засіданням у Дангадзе (засідання про обрання міри запобіжного заходу – ред.) дали на 160 аркушів документів, якими щось обґрунтовують, копії якихось там протоколів, з яких можна дещо побачити", - сказав Богомазов.

Він не зміг розповісти, куди саме направлятимуть на експертизу записи Луценка.

"Я за своїх колег не готовий зараз сказати, але у нас експертні установи, згідно законом, всі знаходяться під Міністерством юстиції або Міністерством внутрішніх справ. Враховуючи, що як один міністр, так і інший чинять постійно перепони для діяльності як партії, так і самого Саакашвілі, то вірити в об’єктивність українських експертних державних інститутів досить важко", - сказав адвокат.

На запитання, чи розглядатимуть у такому разі можливість проведення експертизи за кордоном, Богомазов сказав:

"Можливість, я думаю, буде розглядатися. Але наскільки це буде реально втілити, я не готовий сказати, бо вітчизняне законодавство не бере висновки закордонних експертів".

За словами адвоката, якщо вони отримають доступ до матеріалів слідства, то готові опрацювати їх дуже швидко.

"Ми готові працювати у прискореному, форсованому режимі. Клопотання як такі готові. Усе залежатиме від працівників прокуратури, наскільки швидко вони нададуть нам право реалізувати наші процесуальні права.

На жаль, останнім часом вони постійно це затягують, тому сказати по термінах (коли передадуть матеріали на експертизу – ред.) неможливо", - підсумував Богомазов.

Як відомо, 5 грудня генпрокурор Юрій Луценко заявив, що екс-президент Грузії Міхеіл Саакашвілі фінансував свої акції в Україні за рахунок злочинного угруповання Януковича, зокрема, Сергія Курченка.

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