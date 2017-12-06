У суді над Януковичем слухали переговори Глазьєва про анексію Криму
Оболонський районний суд Києва переніс на 7 грудня розгляд по суті справи колишнього президента Віктора Януковича, якого звинувачують у державній зраді.
Про це повідомив головуючий в колегії суддя Владислав Дев'ятко, передають Українські Новини.
Суд продовжиться о 10:00.
На засіданні 6 грудня прокуратура надала суду понад 20 записів телефонних розмов керівників російських органів влади, які в лютому-березні 2014 року обговорювали операцію по захопленню Криму.
Зокрема, були оприлюднені переговори радника президента Росії Сергія Глазьєва і колишнього представника президента Росії в Криму Олега Белавенцева.
Адвокат, наданий Україною Януковичу, Ігор Ляшенко заявив суду, що дані переговори не свідчать про причетність його підзахисного до анексії Криму або про держзраду.
Як відомо, 4 грудня Оболонський районний суд Києва продовжив засідання з розгляду кримінального провадження за обвинуваченням екс-президента України Віктора Януковича у державній зраді.
Раніше у понеділок адвокат Януковича Віталій Сердюк приніс до Печерського райсуду Києва на розгляд справи Майдану бруківку, бейсбольні бити і пляшки з нібито "коктейлями Молотова".
Як відомо, 26 жовтня суд надав нового державного адвоката Ігоря Ляшенка екс-президенту Віктору Януковичу, обвинуваченому у державній зраді.
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