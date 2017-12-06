Бойовики 11 разів порушили перемир'я, епіцентр – Приазов'я

Російсько-окупаційні війська продовжують вести вогонь по позиціях Збройних Сил України, застосовуючи заборонені Мінськими домовленостями міномети різних калібрів і танки.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО станом на 18.00 6 грудня 2017 року.

З початку доби, на Луганському напрямку, зафіксовано єдиний обстріл. Ще на світанку окупанти випустили понад десять 120-мм мін на підступах до Новолуганського.

Зазначається, що епіцентр протистояння перемістився на Приазов’я.

"Тут, поблизу Широкіного, загарбники неодноразово застосовували увесь спектр піхотного озброєння та 120-мм міномети, а зранку, по позиціях наших оборонців, декілька разів стріляв танк", - йдеться у повідомленні.

Крім того, бойовики вели вогонь із мінометів різних калібрів неподалік Старогнатівки і Водяного.

"Оборонців Гнутового противник турбував з гранатометів різних типів, а захисників Богданівки – з озброєння БМП. Також на Донецькому напрямку стрільбу з легкого піхотного озброєння зафіксовано поблизу Авдіївки", - зазначають у штабі.

Загалом, від опівночі, російсько-терористичні війська 11 разів порушили режим припинення вогню.