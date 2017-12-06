Охоронцям Медведчука підготували підозри через побиття журналістів "Схем"

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Середа, 6 грудня 2017, 22:20

Через побиття журналістів програми "Схеми" чотирьом охоронцям Віктора Медведчука підготували підозри, одну з них погодили.

Про це розповів заступник головного слідчого управління Нацполіції Руслан Дударець, передає "Радіо Свобода".

"Нами були проведені необхідні слідчі дії, опрацьоване відео. Ми направили чотири підозри в прокуратуру. Одну з них погодили. Щодо трьох інших прокуратура визначається, яким об’ємом доказів буде доводитися вина осіб, яких ми вважаємо підозрюваними у вчиненні злочину, передбаченого статтею про "перешкоджання законній професійній діяльності журналістів", - зазначив Дударець.

Він додав, що наразі в Нацполіції визначаються, що була група осіб, які перешкоджали роботі журналістів.

"Бо там один як старший між ними керував діями інших", - пояснив заступник головного слідчого управління Нацполіції.

Раніше журналісти програми "Схеми" опублікували відео інциденту, який стався 7 листопада біля VIP-терміналу аеропорту "Київ".

Знімальна група у складі журналістів Михайла Ткача та Ярослава Бондаренка і оператора Кирила Лазаревича (псевдо Бен Ціон Лазаревич) чекала на приліт із Росії Віктора Медведчука.

Проте їм завадили: журналістів штовхали, били, відбирали камеру. Вони впевнені, що напад вчинили охоронці Медведчука.

Теми: поліція ЗМІ медіа
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