ЄС стурбований можливою відставкою Соболєва

Голова Представництва Європейського Союзу в Україні Хьюг Мінгареллі стурбований тим, що члени комітету Верховної Ради з питань запобігання та протидії корупції ініціювали відкликання Єгора Соболєва з посади голови комітету.

Про це йдеться у відповіді на запит "Інтерфакс-Україна".

"Ми стурбовані тим, що більшість членів комітету по боротьбі з корупцією вирішили рекомендувати Раді звільнення глави комітету пана Соболєва. Я хотів би закликати Раду ретельно подумати, перш ніж така рекомендація буде проголосована на пленарному засіданні, беручи до уваги міжнародну стурбованість з приводу поточних подій в боротьбі з корупцією в Україні ", - зазначається у документі.

Мінгареллі підкреслив, що за останні роки Україна зробила важливі кроки для активізації боротьби з корупцією та вказав на внесок антикорупційного комітету Ради у цьому.

"В останні роки комітет по боротьбі з корупцією під головуванням нинішнього глави Соболєва зробив дуже важливу і вражаючу роботу з надання допомоги в створенні нових органів по боротьбі з корупцією і забезпечення того, щоб Україна виконала умови плану дій щодо візової лібералізації, пов'язаних з боротьбою з корупцією. Кожен громадянин України і друзі України можуть пишатися цими досягненнями", - написав Мінгареллі.

Дипломат застеріг від будь-яких відступів в антикорупційних реформах.

"Необхідно захищати нові інститути, такі як НАБУ. Їм має бути надано простір і ресурси для роботи, щоб демонструвати результати в боротьбі з корумпованими чиновниками. Важливу роль в цьому відіграють Рада і антикорупційний комітет", - додав він.

За його словами, спроби підірвати боротьбу з корупцією стануть регресом процесу реформ в Україні і не залишаться непоміченими.

Як відомо, 6 грудня антикорупційний комітет проголосував за відставку Соболєва з посади голови.