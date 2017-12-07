"Шахтар" вийшов в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

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Четвер, 7 грудня 2017, 00:19

Донецький "Шахтар" пробився в плей-офф Ліги чемпіонів УЄФА нинішнього сезону.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

У заключному шостому турі групового етапу турніру чемпіон України обіграв на своєму полі з рахунком 2:1 англійський "Манчестер Сіті" і незалежно від результату матчу за участю "Наполі" забезпечив собі вихід у весняну частину Ліги чемпіонів.

В середині першого тайму протягом шести хвилин бразильські легіонери "Шахтаря" Бернард і Ісмаїлі двома голами забезпечили перемогу господарів поля. "Ман Сіті" зумів лише в самій кінцівці "розмочити" рахунок завдяки голу з пенальті аргентинця Серхіо Агуеро.

Для виходу з групи "Шахтарю" достатньо було не програти, так що "гірники" навіть перевиконали завдання.

"Наполі" ж в Роттердамі програв "Фейеноорду" з рахунком 1:2.

За підсумками шести турів "Манчестер Сіті" посів перше місце в групі з 15 очками, "Шахтар" набрав 12 очок, в активі "Наполі" - 6 пунктів і у "Фейєноорда" - 3.

Жеребкування 1/8 фіналу ЛЧ відбудеться 11 грудня.

Теми: футбол Шахтар спорт
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