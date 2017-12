У США заговорили про скорочення допомоги Україні, через закон про вбивство НАБУ

Радник колишнього віце-президента США Джо Байдена Майкл Карпентер рекомендуватиме скоротити урядову допомогу США Україні у разі, якщо Верховна Рада проголосує за звільнення глави Антикорупційного комітету та глави НАБУ.

Про це Карпентер написав у Twitter.

"Якщо рада проголосує за звільнення голови Антикорупційного Комітету та голови НАБУ, я буду рекомендувати скоротити всю урядову допомогу США Україні, включаючи підтримку у сфері безпеки. Це ганьба", — заявив він.

If the Rada votes to dismiss the head of the Anticorruption Committee and the head of the NABU, I will recommend cutting all US government assistance to #Ukraine, including security assistance. This is a disgrace.