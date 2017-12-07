ООН проведе засідання, через рішення США щодо Єрусалиму

Рада Безпеки Організації Об'єднаних Націй збереться в п'ятницю на прохання восьми держав у зв'язку з рішенням президента США Дональда Трампа визнати Єрусалим столицею Ізраїлю.

Про це повідомляє Reuters.

За словами дипломатів, з проханням до Генерального секретаря США Антоніо Гутерреша публічно поінформувати про засідання Ради Безпеки звернулися Франція, Болівія, Єгипет, Італія, Сенегал, Швеція, Велика Британія і Уругвай.

"ООН надала Єрусалиму особливий правовий і політичний статус, який Рада Безпеки закликала міжнародне співтовариство поважати. Ось чому ми вважаємо, що Раді необхідно терміново вирішити це питання", - заявив заступник шведського посла в ООН Карл Скау.

Резолюція Ради Безпеки, прийнята в грудні минулого року, "підкреслює, що вона не визнає ніяких змін ліній від 4 червня 1967 року, в тому числі щодо Єрусалиму, крім тих, які були узгоджені сторонами на переговорах".

Ця резолюція була схвалена 14 голосами "за". Тоді, за адміністрації президента Барака Обами, США утрималися і не скористалися своїм правом вето.

Після виступу Трампа, генеральний секретар США Антоніо Гутерреш заявив журналістам, що він "послідовно виступав проти будь-яких односторонніх заходів, які поставили б під загрозу перспективу миру для ізраїльтян і палестинців".

"У цей момент великої тривоги я хочу дати зрозуміти: альтернативи, крім рішення двох держав, немає. Немає плану Б", - сказав він. "Я зроблю все, що в моїх силах, щоб допомогти ізраїльським і палестинським лідерам повернутися до змістовних переговорів".

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп офіційно визнав Єрусалим столицею Ізраїлю.

В Європейській комісії заявили, що рішення Трампа викликає серйозне занепокоєння за можливі наслідки для перспектив миру.

Раніше лідери мусульманських і європейських країн застерігали президента США від цього рішення, щоб не провокувати новий виток конфлікту в регіоні.