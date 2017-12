Лещенко: Окрім підтримки США, Україна може втратити безвіз

Якщо Верховна Рада підтримає законопроект, який дозволить депутатам звільняти керівників антикорупційних органів простою більшістю голосів, Україна може втратити безвізовий режим із країнами ЄС.

Про це заявив народний депутат Сергій Лещенко.

Проект Закону України № 7362 "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення парламентського контролю" поставить антикорупційні органи у залежність від керівництва держави, що означатиме згортання в Україні антикорупційної реформи.

"Крім скорочення допомоги в області безпеки з США, Україна також стикається з можливим переглядом безвізового режиму з ЄС. Він був наданий в результаті розпочатої антикорупційної реформи, яка зараз перебуває під загрозою через клептократичне керівництво України, в тому числі президента Порошенка", - написав Лещенко в twitter.

Apart of cutting security assistance from US, Ukraine is also facing possible re-examination of visa-free regime with EU. It was provided as the result of started anticorruption reform which is under threat now because of kleptocratic Ukrainian leadership incl Pres Poroshenko https://t.co/kYl6Sbymwo