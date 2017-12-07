Доба в АТО: 27 обстрілів із застосованням заборонених мінометів і танків

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Четвер, 7 грудня 2017, 07:52

За минулу добу, зафіксовано 27 порушень режиму припинення вогню з боку окупантів. Унаслідок обстрілів жоден український захисник не постраждав.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

"Російсько-окупаційні війська продовжують вести вогонь по позиціях Збройних Сил України, застосовуючи міномети різних калібрів і танки, які давно мали б бути відведеними від лінії зіткнення на встановлені відстані", - йдеться у повідомленні.

На Луганському напрямку загарбники активізувалися у темну пору доби. Якщо удень було зафіксовано єдиний обстріл українських позицій зі 120-мм мінометів у районі Новолуганського, то увечері ворог неодноразово з 82-мм мінометів, гранатометів та стрілецької зброї вів вогонь по оборонних укріпленнях біля Луганського.

Із гранатометів противник обстріляв оборонців Травневого і Новоолександрівки, а з легкого піхотного озброєння – захисників Лобачевого і Станиці Луганської.

На Донецькому напрямку за світлої пори доби найбільше обстрілів було на Приазов’ї. Тут окупанти з мінометів різних типів та зброї менших калібрів неодноразово обстрілювали низку населених пунктів на підступах до Маріуполя, зокрема Водяне і Старогнатівку.

По оборонцях Широкиного, окрім того, стріляв танк. З гранатометів та стрілецької зброї бойовики вели вогонь по українських позиціях у районі Гнутового.

Увечері епіцентр протистояння від Азовського моря змістився до передмістя Авдіївки. Захисників цього прифронтового міста агресор неодноразово обстрілював із усього наявного арсеналу піхотного озброєння та мінометів.

Як повідомили у штабі, українські військові придушували вогневу активність ворога у більш ніж половині випадків порушення ними режиму тиші.

Теми: АТО бойові дії Донбас
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