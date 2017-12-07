САП звинувачує суд у саботажі "газової справи" Онищенка

Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкличе своє клопотання про проведення заочного розслідування щодо депутата-втікача Олександра Онищенка і повторно подасть його на розгляд суду, оскільки "судова система саботує "газову справу"".

Про це йдеться в заяві САП, оприлюдненій 7 грудня.

"Враховуючи неспроможність суду діяти у спосіб визначений законом, прокурорами САП прийнято рішення про відкликання вищевказаного клопотання, з метою його повторного подання до суду", - йдеться в повідомленні.

У прокуратурі відзначили, що клопотання про здійснення спецрозслідування стосовно Онищенка та ще 5 осіб, підозрюваних у кримінальному провадженні № 42015110000000121 (так звана "газова справа") подали ще 10 листопада.

Клопотання мали розглянути у 10-денний строк. Але наступне засідання з розгляду клопотання призначили на 16 січня 2018 року, тобто через 2 місяці після звернення детектива до слідчого судді.

"Призначення судового засідання на 16.01.2018 повністю протирічить визначеним ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження, а саме забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду", - наголошують у прокуратурі.

"Поряд з цим можна спостерігати системний саботаж з боку судової системи у всіх епізодах так званої "газової справи"", - додали у САП.

Саботажем прокуратура називає скаргу адвоката на клопотання, подане у грудні 2015 року, про видачу Онищенка компетентними органами Королівства Іспанія.

"Адвокатом подано вказану скаргу на дії, що не оскаржуються, а слідчим суддею у свою чергу – частково задоволено вказану скаргу (визнав дії детектива щодо звернення з клопотанням про видачу Онищенка незаконними)", - повідомили у САП.

Відзначається, що це рішення суду від 5 грудня прокурор САП оскаржує в апеляційній інстанції.

Також саботажем, на думку САП, є те, що апеляційний суд відхилив клопотання прокурора про направлення справи №52017000000000106 за обвинуваченням Постного В.М. та ще 7 осіб у заволодінні активами ПАТ "Укргазвидобування" у складі злочинної організації, в інший суд після того, як Солом'янський райсуд не зміг призначити запасного суддю у зв’язку з відсутністю суддів.

На думку прокурорів, це свідчить про затягування розгляду справи.

"Системне саботування судового розгляду справ, несвоєчасне виконання повноважень слідчого судді у кримінальних провадженнях за фактом заволодіння активами ПАТ "Укргазвидобування" зводить нанівець зусилля детективів та прокурорів, які працювали … з метою притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності", - підсумували у САП.

Як відомо, у грудні 2015 року НАБУ розпочало досудове розслідування за фактом розкрадання газу, видобутого за договорами про спільну діяльність із "Укргазвидобуванням".

За версією слідства, в період з січня 2013 по червень 2016 року члени злочинної організації протиправно заволоділи коштами, отриманими від реалізації газу, в розмірі понад 1,6 млрд гривень, внаслідок чого "Укргазвидобування" зазнало збитків на більш ніж 740 млн грн.

Загалом слідство встановило причетність до участі у "газовій схемі" 29 осіб.

Наразі 7 осіб, у тому числі народний депутат Олександр Онищенко, перебувають у розшуку, 12 обвинувальних актів стосовно 18 осіб скеровано до суду, із них щодо 7 осіб набрав законної сили обвинувальний вирок.

Онищенка звинувачують в організації схеми по перепродажу купленого у держкомпаній газу своїм же фірмам за заниженими цінами.

5 липня 2016 року Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт депутата Онищенка. На момент голосування нардеп уже втік за кордон.

Наразі він перебуває в національному розшуку. Оголошувати Онищенка в міжнародний розшук Інтерпол відмовився.

У жовтні стало відомо, що САП звернулася до суду за дозволом на заочний судовий процес щодо нардепа Онищенка.