Суд почав розгляд справи Насірова

Шевченківський районний суд Києва розпочав розглядати по суті справу за обвинуваченням відстороненого голови Державної фіскальної служби Романа Насірова.



Про це повідомляє кореспондент "Української правди" із зали засідання.



Справу розглядає колегія суддів на чолі з головуючим суддею Лідією Щебуняєвою.



У залі суду присутні представники сторони обвинувачення і адвокати Насірова.

Наразі прокурори зачитують обвинувальний акт.

Софія Лукашова, для УП

Як відомо, в ніч на 3 березня детективи НАБУ вручили Роману Насірову повідомлення про підозру у вчиненні злочину передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України - "зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки".

6 березня 2017 року Кабінет міністрів оприлюднив розпорядження про відсторонення Насірова.

В ніч на 8 березня Солом'янський райсуд Києва обрав Насірову запобіжний захід у вигляді арешту на 60 діб з альтернативою внесення застави в 100 млн. гривень.

13 березня Апеляційний суд Києва прийняв рішення залишити Насірова під вартою.

16 березня дружина Насірова внесла за нього заставу.

За даними САП, Насіров у 2015-2016 роках, діючи в інтересах нардепа Олександра Онищенка, дав керівникам регіональних і територіальних органів ДФС незаконну вказівку приймати безпідставні рішення про розстрочку податкового боргу ТОВ "Фірма "Хас", ТОВ "Карпатнадраінвест", ТОВ "Надра Геоцентр".

Тим самим дії Насірова завдали державі збитків у розмірі близько 2 млрд гривень.

Роман Насіров заявляє, що продовжує залишатися керівником ДФС і планує вийти на роботу.