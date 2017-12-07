Біля Верховної Ради кілька мітингів, а Саакашвілі не помітно

На вулиці Грушевського поблизу Верховної Ради мітингують люди Геннадія Балашова і Соцпартія.

За підрахунками кореспондента "Української правди", їх приблизно 250 людей.

Вони вимагають мінімальну пенсію у 5 тисяч гривень і мінімальну зарплату у 10 тисяч гривень.

Під ВР - соціалістичні прапори й гасла Фото Ельдара Сарахмана, УП

А на площі перед парламентом зібралися близько 300 учасників з прапорами "Батьківщини". Вони вимагають продовжити мораторій на продаж сільськогосподарської землі.

Там же розташувався ще й мітинг освітян із вимогою збільшити фінансування з бюджету низки наукових закладів.

Із прихильників Міхеіла Саакашвілі кореспондент УП нікого не помітив: зі сцени на Площі Конституції ніхто не виступає.

Речниця партії "Рух нових сил" Мар’яна Пачтар сказала "Українській правді", що Саакашвілі постійно перебуває в наметі.

Водночас, один з лідерів "РНС" Юрій Дерев'янко повідомив "Українській правді", що не знає, де Саакашвілі зараз: "Я бачив його десь о 12-й чи 1-ій ночі, коли після ефіру я заїжджав у наметове містечко. Але я потім поїхав, тому далі не знаю".

Фото Ельдара Сарахмана, УП

Поруч із Верховною Радою чергує багато поліції.