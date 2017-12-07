Біля Верховної Ради кілька мітингів, а Саакашвілі не помітно

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Четвер, 7 грудня 2017, 11:29

На вулиці Грушевського поблизу Верховної Ради мітингують люди Геннадія Балашова і Соцпартія.

За підрахунками кореспондента "Української правди", їх приблизно 250 людей.

Вони вимагають мінімальну пенсію у 5 тисяч гривень і мінімальну зарплату у 10 тисяч гривень.

 
Під ВР - соціалістичні прапори й гасла
Фото Ельдара Сарахмана, УП
 
 

А на площі перед парламентом зібралися близько 300 учасників з прапорами "Батьківщини". Вони вимагають продовжити мораторій на продаж сільськогосподарської землі.

 

Там же розташувався ще й мітинг освітян із вимогою збільшити фінансування з бюджету низки наукових закладів.

 

Із прихильників Міхеіла Саакашвілі кореспондент УП нікого не помітив: зі сцени на Площі Конституції ніхто не виступає.

 

Речниця партії "Рух нових сил" Мар’яна Пачтар сказала "Українській правді", що Саакашвілі постійно перебуває в наметі.

Водночас, один з лідерів "РНС" Юрій Дерев'янко повідомив "Українській правді", що не знає, де Саакашвілі зараз: "Я бачив його десь о 12-й чи 1-ій ночі, коли після ефіру я заїжджав у наметове містечко. Але я потім поїхав, тому далі не знаю".

 
Фото Ельдара Сарахмана, УП

Поруч із Верховною Радою чергує багато поліції.

 
 

"Українська правда"
Теми: акції мітинги Верховна Рада Батьківщина Саакашвілі
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