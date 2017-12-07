У "сірій зоні" на Луганщині підірвався цивільний

181 перегляд
Четвер, 7 грудня 2017, 12:53

На Луганщині на невідомому пристрої підірвався місцевий мешканець.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила речниця поліції Луганської області Тетяна Погукай.

"Вчора, у так званій "сірій зоні", що вздовж лінії розмежування у с. Катеринівка Попаснянського району, на вибуховому пристрої підірвався 69-річний місцевий мешканець. Чоловік з осколковими пораненнями госпіталізований до лікарні", - написала вона.

"За попередньою інформацією пенсіонер доглядав за сусіднім домом, підійшовши до якого, чоловік і підірвався на розтяжці", - додала Погукай.

Наразі правоохоронці вирішують питання щодо внесення відомостей до ЄРДР за статтею "Терористичний акт".

Як відомо, за минулу добу, зафіксовано 27 порушень режиму припинення вогню з боку окупантів. Унаслідок обстрілів жоден український захисник не постраждав.

Українська правда
Теми: Луганська область вибух АТО
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
На Луганщині призупинить роботу один із КПВВ 6 грудня 2017, 11:57
Привид влади і борці з тліном. Хто й навіщо міняє Сєвєродонецьк 4 грудня 2017, 14:30
Бойовики не дають відновити електропостачання в Катеринівці та Травневому - СЦКК 2 грудня 2017, 12:16
powered by lun.ua
Усі новини
Головні новини
Клімкін: Росія веде справжню війну проти України, Європи і її цінностей
У Раді зареєстрували проект звільнення Соболєва
В АП вирішили Соболєва таки зняти, а НАБУ не чіпати – джерела
Порошенко зустрівся зі фракцією БПП
Усі новини
акція

У Житомирі почали використовувати екологічну "валюту"

дослідження

Вчені навчились визначати правшу і шульгу ще до народження

Суспільство

Програна війна горлівської "другої мами" київських учнів