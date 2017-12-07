Охоронцю Медведчука оголосили підозру через побиття журналістів

Через побиття журналістів програми "Схеми" одному з охоронців Віктора Медведчука оголосили про підозру.

Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

"За скоєння правопорушення 41-річному донеччанину загрожує покарання – від штрафу до трьох років обмеження волі", - кажуть правоохоронці.

За їхніми словами, підозру оголосили в рамках кримінального провадження, порушеного за ст. 171 ККУ (перешкоджання законній професійній діяльності журналістів).

Поліція нагадала, що 7 листопада на території київського аеропорту журналісти проводили відеозйомку, під час якої невідомі особи перешкоджали їхній законній професійній діяльності.

Як відомо, раніше чотирьом охоронцям Віктора Медведчука підготували підозри про побиття журналістів програми "Схеми".

Журналісти програми "Схеми" опублікували відео інциденту, який стався 7 листопада біля VIP-терміналу аеропорту "Київ".

Знімальна група у складі журналістів Михайла Ткача та Ярослава Бондаренка і оператора Кирила Лазаревича (псевдо Бен Ціон Лазаревич) чекала на приліт із Росії Віктора Медведчука.

Проте їм завадили: журналістів штовхали, били, відбирали камеру. Вони впевнені, що напад вчинили охоронці Медведчука.