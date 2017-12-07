Росія може припинити роботу в СЦКК – Лавров

6149 переглядів
Четвер, 7 грудня 2017, 14:10

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявляє, що російських офіцерів у Спільному центрі з контролю та координації на Донбасі поставили в "нестерпні умови".

Про це він заявив, виступаючи на щорічній зустрічі міністрів закордонних справ ОБСЄ у Відні, передає "Громадське".

Через це, каже голова МЗС, російська сторона може припинити роботу в СЦКК.

За його словами, українська сторона нібито "робить усе, аби поставити російських офіцерів у спільному центрі в нестерпні умови, висуваючи вимоги, які неможливо виконати".

"У такій ситуації російська сторона повинна буде припинити свою роботу в СЦКК", – сказав Лавров.

Як повідомлялося, наприкінці листопада українська сторона Спільного центру з координації та контролю заявляла, що російська сторона СЦКК та бойовики ОРДО блокують пошук та вивезення з окупованої території тіла загиблого українця.

СЦКК (повна назва "Спільний центр з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін") — це група з контролю за дотриманням Мінського протоколу, до якої входять представники української та російської сторін, а також бойовиків ОРДЛО.

Теми: Лавров Росія Донбас
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Лавров переконує світ, що з Кримом "тему закрито" 30 листопада 2017, 08:58
Росія пропонує погодити миротворців ООН з бойовиками 15 листопада 2017, 12:43
Лавров: США хочуть миротворцями "окупувати" Донбас 31 жовтня 2017, 11:47
powered by lun.ua
Усі новини
Головні новини
Росія може припинити роботу в СЦКК – Лавров
Клімкін: Росія веде справжню війну проти України, Європи і її цінностей
У Раді зареєстрували проект звільнення Соболєва
В АП вирішили Соболєва таки зняти, а НАБУ не чіпати – джерела
Усі новини
їжа

Що готувати у грудні: страви з сезонних продуктів

номінація

TIME обрав колективну "Людину року" – ініціаторів флешмобу #MeToo

афіша

6 фільмів грудня: "Вірний", "Кіборги" і звісно "Зоряні війни"