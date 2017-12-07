Росія може припинити роботу в СЦКК – Лавров

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявляє, що російських офіцерів у Спільному центрі з контролю та координації на Донбасі поставили в "нестерпні умови".

Про це він заявив, виступаючи на щорічній зустрічі міністрів закордонних справ ОБСЄ у Відні, передає "Громадське".

Через це, каже голова МЗС, російська сторона може припинити роботу в СЦКК.

За його словами, українська сторона нібито "робить усе, аби поставити російських офіцерів у спільному центрі в нестерпні умови, висуваючи вимоги, які неможливо виконати".

"У такій ситуації російська сторона повинна буде припинити свою роботу в СЦКК", – сказав Лавров.

Як повідомлялося, наприкінці листопада українська сторона Спільного центру з координації та контролю заявляла, що російська сторона СЦКК та бойовики ОРДО блокують пошук та вивезення з окупованої території тіла загиблого українця.

СЦКК (повна назва "Спільний центр з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін") — це група з контролю за дотриманням Мінського протоколу, до якої входять представники української та російської сторін, а також бойовиків ОРДЛО.