На суд проти Януковича хочуть покликати Порошенка, Парубія та Турчинова

Прокуратура просить суд допитати у справі про держзраду Віктора Януковича - президента Петра Порошенка, спікера Верховної Ради Андрія Парубія та секретаря РНБО Олександра Турчинова.

Про це сказав прокурор Руслан Кравченко під час засідання Оболонського районного суду Києва у четвер, передають "Українські новини".

Прізвища останніх двох знаходяться в списку з приблизно 100 свідків, який оголосив прокурор. Сторона звинувачення хоче їх допитати.

На думку прокурорів, Парубій і Турчинов можуть надати суду докази державної зради Януковича, а секретар РНБО ще й повідомити обставини захоплення Криму.

Після оголошення переліку свідків прокуратура окремо попросила викликати на допит президента.

Прокурор зазначив, що тільки Порошенко не був допитаний на стадії досудового розслідування.

На думку сторони звинувачення, Порошенко може надати суду докази самоусунення Януковича від посади президента і обставини захоплення Криму Росією.

Як відомо, також у цьому списку свідків є міністр внутрішніх справ Арсен Аваков і посол України в Польщі Андрій Дещиця.

Крім того, сторона звинувачення просить допитати заступника міністра закордонних справ Сергія Кислицю, радника президента Петра Порошенка Руслана Демченка й посла України в ООН Володимира Єльченка.

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