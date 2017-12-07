Суд закликає САП утриматись від тиску у справі Онищенка

У Солом’янському районному суді Києва вважають, що звинувачення Спеціалізованої антикорупційної прокуратури щодо "саботажу" справи народного депутата Олександра Онищенка спрямовані на підрив авторитету суду.

На цьому наголошує прес-служба суду.

"Опублікована інформація на сайті прокуратури.. направлена на поширення компрометуючої інформації про суддів та їх діяльність, яка спрямована на підрив авторитету судової влади", – зазначено в повідомленні прес-служби.

Йдеться про попередні звинувачення САП у саботажі судом "газової справи" Онищенка, які працівники суду називають "умисним наданням громадськості викривлених відомостей".

"Відкладення розгляду справи… мало місце не в зв’язку з неспроможність суду розглянути подання, а у зв’язку з неявкою у судове засідання прокурорів САП та інших учасників процесу", – зазначають в суді.

Крім того, в прес-службі повідомили, що дата наступного засідання (16 січня 2018 року) була визначена з урахуванням раніше призначених справ та завчасно запланованої відпустки головуючого в справі судді.

В суді також зазначили, що "вживають всі фізично можливі та допустимі заходи для оперативного вирішення справ".

"Прокурори мають утримуватися від дій чи поведінки, що можуть підірвати довіру стосовно незалежності та неупередженості не тільки прокурорів, але й суддів", – наголошують в прес-службі Солом’янського районного суду.

"Прокурори мають утримуватися від таких публічних коментарів та заяв для ЗМІ, які б створювали враження прямого чи опосередкованого тиску на суд з метою ухвалення ним певного рішення, та не перешкоджати справедливому відправленню правосуддя", – підсумовують у суді.

6 грудня Солом'янський райсуд Києва переніс розгляд клопотання про проведення заочного розслідування стосовно депутата-втікача Олександра Онищенка на 16 січня 2018 року.

САП заявила, що відкличе клопотання про проведення заочного розслідування щодо депутата-втікача Олександра Онищенка і повторно подасть його на розгляд суду, оскільки "судова система саботує "газову справу"".

Онищенка звинувачують в організації схеми по перепродажу купленого у держкомпаній газу своїм же фірмам за заниженими цінами.

За версією слідства, в період з січня 2013 по червень 2016 року члени злочинної організації протиправно заволоділи коштами, отриманими від реалізації газу, в розмірі понад 1,6 млрд, внаслідок чого "Укргазвидобування" зазнало збитків на більш ніж 740 млн грн.

Онищенко втік з України та перебуває в розшуку, хоча Інтерпол відмовився оголошувати Онищенка в міжнародний розшук.

5 липня 2016, коли нардеп вже знаходився за кордоном, Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт депутата Онищенка.