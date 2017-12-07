Бойовики 4 рази порушили перемир'я

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Четвер, 7 грудня 2017, 20:15

Російсько-окупаційні війська продовжували вести вогонь по позиціях Збройних Сил України, застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО станом на 18.00 7 грудня 2017 року.

"На Луганському напрямку зафіксовано один обстріл. У післяобідню пору ворог зі 120-мм мінометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї вів вогонь на підступах до Троїцького", - йдеться у повідомленні.

На Донецькому напрямку бойовики неодноразово обстрілювали з 82-мм мінометів, гранатометів і легкого піхотного озброєння українських воїнів, які обороняють передмістя Авдіївки.

"Загалом, від опівночі, російсько-терористичні війська 4 рази порушили режим припинення вогню", - зазначають у штабі.

Майже на кожен обстріл військовослужбовці Збройних Сил України відповідали агресору з гранатометів і стрілецької зброї.

Теми: Донбас АТО війна Росія
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