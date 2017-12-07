Клімкін вперше зустрічається з Лавровим у двосторонньому форматі

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Четвер, 7 грудня 2017, 20:44

Глава міністерства закордонних справ України Павло Клімкін та його російський колега Сергій Лавров проводять свої перші двосторонні переговори "на полях" міністерської зустрічі ОБСЄ у Відні.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Зустріч відбувається за зачиненими дверима. Подробиці зустрічі наразі невідомі.

Раніше міністри зустрічалися у рамках "нормандського формату". А нинішня зустріч - це перші двосторонні переговори, що відбуваються не в рамках цього формату.

Пізніше Клімкін повідомив, що обговорював з Лавровим питання про обмін заручників.

"Обговорював питання обміну заручників з російським міністром закордонних справ Лавровим. Ми повинні зняти його в найближчі тижні, оскільки це стосується людей та їхніх близьких", - написав очільник МЗС в Twitter.

Як відомо, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що ідея ввести миротворців ООН на Донбас не за російським сценарієм рівнозначна введенню "окупаційної адміністрації".

На заяви Лаврова відповів глава МЗС України Павло Клімкін, який заявив, що саме окупаційна адміністрація РФ на Донбасі вже присутня.

Теми: Клімкін Лавров Росія
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