Балуху висунули нове обвинувачення в окупованому Криму

В окупованому Криму українському активісту Володимиру Балуху висунули нове обвинувачення.

Про це повідомляє "Кримська правозахисна група" з посиланням на адвокатів.

"6 грудня Володимиру Балуху вручили постанову про притягнення як обвинуваченого за ч. 2 ст. 321 КК РФ (Дезорганізація діяльності установ, що забезпечують ізоляцію від суспільства)", - йдеться у повідомленні.

Звинувачення висунуто в рамках кримінальної справи, порушеної під час утримання активіста в СІЗО Сімферополя.

Раніше у цій справі Володимира звинувачували за ст. 318 КК РФ (застосування насильства відносно представника влади).

Постанову про притягнення в якості сторони обвинувачення виніс "слідчий" Роздольненського міжрайонного слідчого відділу Головного слідчого управління СК РФ по Криму Бондаренко Н.С.

Зазначається, що заміна статті в обвинуваченні веде до більш серйозних наслідків для Балуха.

"Імовірність того, що в рамках цієї кримінальної справи його знову відправлять в СІЗО, досить велика", - стверджують у Кримській правозахисній групі.

Раніше повідомлялося, що Роздольненський райсуд в окупованому Криму відпустив активіста Володимира Балуха під домашній арешт. Йому заборонили покидати житлове приміщення, спілкуватися зі свідками й користуватися інтернетом та поштою.

Балух в грудні 2013 року і після анексії Криму в 2014 році вивішував український прапор на даху свого будинку.

ФСБ затримала його 8 грудня 2016 року. Співробітники ФСБ стверджували, що на горищі будинку, де живе Володимир Балух, було виявлено 90 патронів і кілька тротилових шашок. Його дружина заперечує наявність зброї.

У серпні 2017 року суд присудив українському активісту 3 роки і 7 місяців колонії загального режиму, а також штраф у розмірі 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Однак під час розгляду апеляційної скарги вирок Балуху було скасовано, і справу відправили на повторний розгляд.

24 жовтня Роздольненський райсуд залишив Володимира Балуха під вартою до 16 січня 2018 року. Однак пізніше Верховний суд Криму скасував це рішення.