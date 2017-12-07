Саакашвілі розповів, чому не прийшов на мітинги
Лідер "Руху нових сил" Міхеіл Саакашвілі розповів, що не був на мітингах через погане самопочуття.
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
"Все-таки відомі події вівторка не пройшли повз мене. Вчора у мене сів голос, а сьогодні піднялася температура, але до Маршу 10.12 обіцяю знову бути в строю поруч з вами!", - зазначив Саакашвілі.
Раніше 7 грудня точне місцеперебування оголошеного в розшук екс-президента Грузії Міхеіла Саакашвілі було невідоме.
Речниця партії "Рух нових сил" Мар’яна Почтар сказала "Українській правді", що Саакашвілі постійно перебуває в наметі.
Адвокат Саакашвілі Руслан Чорнолуцький розповів, що лідер "РНС" після останніх подій захворів.
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