Найцікавіше: 2004. "Помаранчеві" лідери закликають протестувальників повертатися додому 2013. Леніна в Києві знесли до того, як це стало мейнстрімом 2016. Новинського позбавили депутатської недоторканості

2001, субота

– "Загалом як обліковець можу сказати, що сподіватися на точні підсумки цього перепису не варто, зважаючи на всі неточності, неправильно сформульовані питання, на численні порушення".

УП розповідає історію людини, яка брала участь у переписі населення України 2001 року.

2003, понеділок

– "Я скажу двома словами: Росія – не Україна!" – президент Леонід Кучма коментує результати виборів у Держдуму РФ.

Переконливу перемогу отримала "Єдина Росія". Демократичні сили, які пішли окремо, не подолали прохідного бар’єру.

На думку українських політологів, те, що президент Володимир Путін одержав підконтрольну Думу, не обернеться для України радикальними змінами у відносинах із сусідом.

2004, середа

– На 17-й день Помаранчевої революції стало зрозуміло: вона перемогла. Верховна Рада затвердила новий склад ЦВК, і в ньому немає Сергія Ківалова, до якого зверталися з закликом "Ківалов, підрахуй!"

Також депутати ухвалили зміни до Конституції, які передбачають перехід до парламентсько-президентської форми правління, та змінили закон про вибори, що має перекрити основні канали їхньої фальсифікації.

Співвласник телеканалу "1+1" Олександр Роднянський зізнався: канал працював на "єдиного кандидата", тому що під загрозу було поставлено сам факт його існування.

Ввечері на Майдані Віктор Ющенко закликав його учасників повертатися додому та готуватися до переголосування. А коли Майдан почав вітати переможців, майбутній президент розплакався.

2005, четвер

– Стан української економіки дійшов того рівня, що дозволяє Києву купувати російський газ за ринковими цінами, вважає президент Росії Володимир Путін.

А в "Газпромі" заявили, що Україна саботує підписання документів щодо транзиту газу, від яких залежить надійне постачання європейським покупцям блакитного палива з Росії.

– У 2004 році кандидата в президенти Віктора Ющенка таки отруїли, повідомляє Генпрокуратура. У крові Ющенка знайдено діоксин.

2006, п’ятниця

– 130 доларів за тисячу кубометрів – такою буде ціна на газ для України в найближчі роки. Це пообіцяв голова Ради директорів російського "Газпрому" Дмитро Медведєв.

2008, понеділок

– Головне політичне питання на порядку денному – хто очолить Верховну Раду. Партія регіонів ставить на кандидатуру Олександра Лавриновича. Президент Ющенко підтримує Івана Плюща. Говорять про можливе створення коаліції ПР та БЮТ, але офіційного підтвердження цьому немає.

2009, вівторок

– У БЮТ не бачать підстав говорити про те, що на майбутніх виборах президента України відбудуться фальсифікації. На думку нардепа Андрія Портнова, опоненти БЮТ знають про існуючі механізми боротьби з фальсифікаціями, тому й не будуть до них вдаватися.

– Кандидат у президенти Сергій Тігіпко розповів, що готовий бути прем’єром як при президенті Вікторі Януковичу, так і при президенті Юлії Тимошенко.

"Позиція прем'єр-міністра є, звичайно, дуже сильною. Домовлятися слід з усіма", – зазначив він.

2010, середа

– У черговій порції документів Wikileaks є згадка про Україну.

Відповідно до оприлюдненої інформації, США вважали, що на захопленому піратами у 2008 році судні "Фаїна" була зброя, призначена для Південного Судану – цю країну Сполучені Штати вважають терористичною. Україна при цьому стверджувала, що танки Т-72 призначалися Кенії.

2011, четвер

– Чорнобильці, що протестують біля Кабміну, вимагаючи виплати пенсій, оголосили сухе голодування. Вдень до протестувальників під’їхали представники мерії Лисичанська та забрали частину активістів – нібито з ними домовилися. Відбулися протести чорнобильців і в Харкові.

А під Верховною Радою цього дня протестували фермери – проти політики влади щодо сільського господарства. Депутат Олег Ляшко, що був разом з ними, намагався провести в парламент корову Каріну.

– Виїзне засідання Шевченківського райсуду Києва відбулося просто в камері в екс-прем’єра Юлії Тимошенко і тривало майже 12 годин. Стан здоров’я Тимошенко не дозволяє їй пересуватися. Результатом засідання стало обрання лідеру "Батьківщини" запобіжного заходу у вигляді арешту.

"Існує практика проведення судових засідань безпосередньо на території СІЗО. Тільки протягом минулого та поточного років на території слідчих ізоляторів було проведено понад 270 таких засідань", – виправдовуються в Державній пенітенціарній службі.

2012, субота

– У Криму перебуває більше російських морпіхів, ніж це передбачено договором про базування Чорноморського флоту РФ. Про це розповів директор міжнародних програм Центру НОМОС Дмитро Штибліков.

За чотири роки вже в анексованому Криму Росія звинуватить Штиблікова в підготовці диверсій.

2013, неділя

– Хроніка Революції Гідності.

Майдан Незалежності і Хрещатик ущерть заповнені мітингувальниками, у Києві відбувається Народне Віче.

Хтось із провідних опозиціонерів називає головними вимогами революції звільнення прем’єра та підписання Угоди з ЄС, хтось наполягає на арешті глави МВС Віталія Захарченка.

Ув’язнена Юлія Тимошенко закликає опозицію не сідати за стіл переговорів, а усунути від влади президента Віктора Януковича.

Одночасно з цим відбувається мітинг і в Маріїнському парку Києва. Прихильники президента засуджують розкол суспільства.

В СБУ виступили з повідомленням: служба розпочала розслідування у зв'язку з діями, що спрямовані на захоплення державної влади в Україні.

А яскравим закінченням дня стало знесення пам'ятника Володимиру Леніну на бульварі Тараса Шевченка в Києві.

"Яке безглузде самогубство!" – прокоментував це лідер "Свободи" Олег Тягнибок. На той момент це здавалося дикунством.

2014, понеділок

– Один український військовий загинув та ще дев’ять дістали поранення за минулу добу в зоні проведення АТО.

Є дані й про 6 мирних жителів, що загинули від обстрілу бойовиків. Українські бійці продовжують контролювати Донецький аеропорт.

– Лідери так званих "ЛНР" та "ДНР" звернулися до Росії з проханням не поставляти в Україну вугілля тих марок, що видобувають на неконтрольованій частині Донбасу. Таким чином бойовики хочуть примусити Київ купувати вугілля з тих шахт, що розташовані в зоні АТО.

2015, вівторок

– Розслідування більшості справ про злочини проти Євромайдану зупинилося, повідомив голова антикорупційного комітету Верховної Ради Єгор Соболєв головам парламентських фракцій. Підозрювані в злочинах втекли з країни і переховуються.

– Колишній президент України Віктор Янукович розповів російським журналістам про своє бажання повернутися в політику.

"Те, що в моїх силах, я роблю все", – сказав він. "Ми з нетерпінням чекаємо повернення Януковича в Україну. Його чекає тут і теплий чай, і м'яке крісло, і наші слідчі", – відповіли на це в Генпрокуратурі.

2016, четвер

– Верховна Рада зняла недоторканість з депутата від "Опозиційного блоку" Вадима Новинського. Його підозрюють в утриманні під вартою помічника покійного митрополита Володимира – архієпископа Олександра Драбинка – з метою змусити Володимира зректися престолу.

А сам Новинський, який отримав українське громадянство за часів Януковича, розповів, що підставою для надання йому громадянства було прохання Петра Порошенка – тоді міністра економіки в уряді Азарова.

– Не менше 9758 осіб загинули на Донбасі з квітня 2014 року, повідомили в Управлінні Верховного комісара ООН з прав людини. Ще близько 22800 осіб дістали поранення.

– За 4 місяці після викриття схем Олександра Онищенка Україна заробила на продажу газу в 6 разів більше, ніж за 3 роки діяльності цих схем, розповів керівник НАБУ Артем Ситник.

Онищенко – головний фігурант схеми з розкрадання коштів під час видобутку та продажу природного газу в рамках договорів про спільну діяльність з ПАТ "Укргазвидобування".

Рустем Халілов, для УП