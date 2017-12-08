Чийгоз і Умеров закликали міністрів країн ОБСЄ продовжити тиск на РФ
Заступники голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз і Ільмі Умеров звернулися до міністрів країн ОБСЄ із закликом продовжувати міжнародний тиск на РФ.
Про це повідомляє прес-служба МЗС України.
"Чийгоз та Умеров звернулися до міністрів із закликом продовжувати міжнародний тиск на Російську Федерацію для припинення агресивної і репресивної політики цієї країни проти України та її громадян, незалежно від їхньої етнічної приналежності", - йдеться у повідомленні.
Як відомо, Чийгоз і Умеров подають до суду на адміністрацію Путіна.
Раніше Умеров та Чийгоз надіслали запити до адміністрації президента РФ з проханням пояснити, на якій підставі їх звільнили з-під варти.
У Путіна відповіли, що надати ці дані "не вбачається можливим".
29 листопада турецький телеканал Haberturk повідомив, що Туреччина обміняла Умерова та Чийгоза на двох росіян, яких звинувачують у шпигунстві.
25 жовтня засуджених окупантами Криму заступників голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерова та Ахтема Чийгоза видали Туреччині. Звідти вони вирушили в Україну.
До цього вони відмовилися писати прохання про помилування.
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