Чийгоз і Умеров закликали міністрів країн ОБСЄ продовжити тиск на РФ

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П'ятниця, 8 грудня 2017, 00:19

Заступники голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз і Ільмі Умеров звернулися до міністрів країн ОБСЄ із закликом продовжувати міжнародний тиск на РФ.

Про це повідомляє прес-служба МЗС України.

"Чийгоз та Умеров звернулися до міністрів із закликом продовжувати міжнародний тиск на Російську Федерацію для припинення агресивної і репресивної політики цієї країни проти України та її громадян, незалежно від їхньої етнічної приналежності", - йдеться у повідомленні.

Як відомо, Чийгоз і Умеров подають до суду на адміністрацію Путіна.

Раніше Умеров та Чийгоз надіслали запити до адміністрації президента РФ з проханням пояснити, на якій підставі їх звільнили з-під варти.

У Путіна відповіли, що надати ці дані "не вбачається можливим".

29 листопада турецький телеканал Haberturk повідомив, що Туреччина обміняла Умерова та Чийгоза на двох росіян, яких звинувачують у шпигунстві.

25 жовтня засуджених окупантами Криму заступників голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерова та Ахтема Чийгоза видали Туреччині. Звідти вони вирушили в Україну.

До цього вони відмовилися писати прохання про помилування.

Теми: Крим кримські татари політв'язні ОБСЄ
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