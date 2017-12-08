Рада затвердила кошторис на наступний рік
Верховна Рада ухвалила кошторис видатків свого апарату на 2018 рік у розмірі 1,7 млрд гривень.
Про це повідомляє Укрінформ.
За прийняття проекту постанови №7380 проголосували 259 депутатів.
На здійснення законотворчої діяльності ВР передбачено 897 тис. гривень.
На обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне і матеріально-технічне забезпечення діяльності Ради виділяється 771 тис. гривень.
На Управління справами передбачається 521 тис. гривень.
Для висвітлення діяльності ВР через засоби телебачення і радіомовлення і фінансову підтримку газети "Голос України" виділять 13,7 тис. гривень.
Як відомо, Верховна Рада затвердила законопроект про державний бюджет на 2018 рік.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.