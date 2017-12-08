Рада затвердила кошторис на наступний рік

Верховна Рада ухвалила кошторис видатків свого апарату на 2018 рік у розмірі 1,7 млрд гривень.

Про це повідомляє Укрінформ.

За прийняття проекту постанови №7380 проголосували 259 депутатів.

На здійснення законотворчої діяльності ВР передбачено 897 тис. гривень.

На обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне і матеріально-технічне забезпечення діяльності Ради виділяється 771 тис. гривень.

На Управління справами передбачається 521 тис. гривень.

Для висвітлення діяльності ВР через засоби телебачення і радіомовлення і фінансову підтримку газети "Голос України" виділять 13,7 тис. гривень.

Як відомо, Верховна Рада затвердила законопроект про державний бюджет на 2018 рік.