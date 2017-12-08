Стрілянина у школі в США: 3 загиблих

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П'ятниця, 8 грудня 2017, 03:57

У результаті стрілянини у школі міста Ацтек (штат Нью-Мехіко) у четвер, 7 грудня, загинули три людини.

Про це повідомляє AP.

За інформацією агентства, троє загиблих - учні. Поліція інформує, що стрілець також убитий, але не уточнює, чи є він серед цих трьох.

За даними телеканалу Fox News, під час стрілянини постраждали щонайменше 12 людей.

Будівлю школи оглядає поліція.

Школи в прилеглих містах закрили.

Теми: США
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