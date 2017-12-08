Екс-президента Аргентини звинуватили у державній зраді

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П'ятниця, 8 грудня 2017, 06:48

Федеральний суддя Аргентини звинуватив екс-президента країни Крістіну Фернандес де Кіршнер в державній зраді.

Про це пише The Washington Post.

За інформацією газети, суддя закликав заарештувати Кіршнер у справі про вибух в аргентинському єврейському культурному центрі в Буенос-Айресі, який стався в 1994 році.

Повідомляється, що екс-президента звинувачують у тому, що вона приховала роль Ірану в атаці в обмін на "потенційно вигідну торговельну угоду".

Для арешту Кіршнер суд попросив позбавити її недоторканності. Наразі вона займає посаду сенатора.

У рамках розслідування суд уже заарештував трьох колишніх прихильників і помічників Кіршнер, серед них - екс-міністр закордонних справ Аргентини Гектор Тімерман. Його помістили під домашній арешт.

Коментуючи рішення суду, екс-президент заявила, що воно "не має нічого спільного з правосуддям або демократією".

"Тут немає справи, немає злочину, немає мотиву. Бог знає це, уряд знає це, президент Макрі теж знає", - наголосила Кіршнер.

Вибух в аргентинському єврейському культурному центрі в Буенос-Айресі стався 18 липня 1994 року - терорист-смертник підірвав бомбу. Загинули 85 людей, більше 200 постраждали. 

Теми: суд президент
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