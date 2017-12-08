Сарган: Аккаунт Луценко в Twitter - фейк

Генеральний прокурор України Юрій Луценко не веде аккаунт у Twitter.

Про це заявила прес-секретар Луценка Лариса Сарган на своїй сторінці в Facebook.

"Фейк... Офіційно заявляю: у Юрія Луценка немає аккаунта в Твіттері. І все, що вам може потрапити в морі інтернету, - банальна брехня", - написала Сарган.

Також вона зазначила, що автори фейкового "облікового запису" "полінувалися навіть свіже фото підібрати".