Сарган: Аккаунт Луценко в Twitter - фейк

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П'ятниця, 8 грудня 2017, 07:32

Генеральний прокурор України Юрій Луценко не веде аккаунт у Twitter.

Про це заявила прес-секретар Луценка Лариса Сарган на своїй сторінці в Facebook.

"Фейк... Офіційно заявляю: у Юрія Луценка немає аккаунта в Твіттері. І все, що вам може потрапити в морі інтернету, - банальна брехня", - написала Сарган.

Також вона зазначила, що автори фейкового "облікового запису" "полінувалися навіть свіже фото підібрати".

Теми: Луценко соцмережі
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