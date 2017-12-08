У затриманого в Криму активіста Чапуха стався мікроінсульт

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П'ятниця, 8 грудня 2017, 09:46

У затриманого окупантами в Криму кримськотатарського активіста Асана Чапуха у слідчому ізоляторі стався мікроінсульт.

Про це заявив адвокат Айдер Азаматов, пише QHA.

"Сьогодні (7 грудня – ред.) відвідав у СІЗО Чапух Асана-агья і був здивований і насторожений тим, як його виводили до мене. Сам він пересуватися не міг і йшов разом із сусідом по камері. Коли я у нього запитав, що з ним сталося, він мені сказав, що вчора у нього був мікроінсульт – і ніхто зі співробітників СІЗО не надав йому медичну допомогу. Йому лише відповідали, що потрібно письмово звертатися до санчастини", – заявив він.

"Я розцінюю таку бездіяльність співробітників СІЗО як мінімум як халатність, а то і як злочин щодо Асана-агьа", – сказав адвокат.

"Неймовірно цинічне і недбале ставлення до людини у віці 65 років, яка просила про допомогу у людей, які зобов'язані були допомогти, але цього не зробили, не повинно залишитися без уваги громадськості, а винні в такій бездіяльності мають отримати покарання за всією суворістю закону", – додав Азаматов.

Раніше Київський райсуд Сімферополя виніс рішення про запобіжний захід кримськотатарському активісту Асану Чапуху, якого силовики затримали 23 листопада після обшуків.

Тоді в Криму пройшли обшуки в домівках Асана Чапуха й Амета Асанова в Кореїзі; Куртсеїта Абдуллаєва і його брата Ельдара в Сімферополі (обидва були затримані); Руслана Трубача в с. Блажен Феодосії (його затримали разом з дружиною, дружину потім повезли на обшук). Увечері того дня Куртсеїта Абдуллаєва і його брата Ельдара відпустили.

Чапуху й ще трьом затриманим (Казіму Аметову, Руслану Трубачу й Бекіру Дегерменджі) інкримінують вимагання, вчинене групою осіб (частина 2, ст. 163 Кримінального кодексу).

Теми: Крим кримські татари права людини
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