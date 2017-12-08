Депутати після бюджету вирішили працювати у комітетах

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П'ятниця, 8 грудня 2017, 10:20

8 грудня народні депутати працюють у комітетах, комісіях, фракціях і групах.

Про це повідомляється на сайті парламенту.

Відповідне рішення нардепи прийняли 7 грудня.

Згідно з календарним планом, у п’ятницю мали бути година запитань до уряду та засідання Ради. 

 
Скриншот з сайту ВР

Засідання 7 грудня тривало до пізнього вечора. На ньому депутати, зокрема, ухвалили держбюджет.  

Теми: Верховна Рада комітети
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